Англия

Менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не сомневается, что защитник Джон Стоунз добьется успеха на Этихад Стэдиум.

22-летний Стоунз лишился своего места в основе после поражения 2:4 от Лестера 10 декабря. С тех пор он не выходил даже на замену.

"Я знаю, что все думают: если футболист не играет, то это потому, что тренер в него не верит. Но тут дело не в доверии", — заявил Гвардиола.

Сити в нынешнем сезоне сохранил ворота на замке лишь 5 раз в 21 матче, когда на поле был Стоунз. Два из них пришлось на поединки квалификации ЛЧ против Стяуа. До тех матчей в активе Стоунза было лишь 3 игры в еврокубках.

"Джон впервые в карьере играет каждые три дня. Ему нужно прогрессировать, но у него есть все задатки для этого. Если ты играешь в большой команде, то обладаешь характером. И я уверен, что он у Джона есть".

В СМИ также ходили слухи о том, что Сити может подписать зимой защитника Саутгемптона Вирджила ван Дейка, однако сам Гвардиола исключил эту возможность.