Англия

Манчестер Юнайтед сейчас идет лишь на 6-м месте в Премьер-лиге, однако команда не утратила веру в возможность завоевания золотых медалей.

Сейчас МЮ уступает 13 очков лидирующему Челси. Во время рождественского марафона Красные Дьяволы сыграют с Сандерлендом, Миддлсбро и Вест Хэмом.

"Я надеюсь, нам удастся провести выдающийся сезон и сражаться за все трофеи. Надеюсь, в 2017 Юнайтед сможет что-то выиграть. Однако сейчас мы сильно отстаем от лидеров", — заявил Мхитарян.

"Мы еще не сдались, не говорим, что чемпионство уже упущено. Впереди еще много матчей, так что мы сделаем все, что в наших силах, а сейчас мы пытаемся попасть в топ-4".

"И конечно же, в Лиге Европы мы намерены зайти как можно дальше".

В 1/16 финала Лиги Европы манкунианцы померяются силами с Сент-Этьеном.