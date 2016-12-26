Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо признает, что Дэвиду Мойесу сложно было заменить в клубе Алекса Фергюсона.

Дэвид Мойес в Boxing Day впервые вернется на Олд Траффорд после того, как был уволен из МЮ в апреле 2014, проработав в клубе лишь 10 месяцев. Мойес приедет в качестве тренера Сандерленда, который сыграет с МЮ в рамках 18-го тура АПЛ.

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Моуриньо признал, что перед Дэвидом стояла трудная задача, однако не упустил случая, чтобы подколоть оппонента.

"Я не возражал бы быть в клубе, где на тебя возложены большие ожидания. У тебя есть в команде Райан Гиггз, Чичарито, Неманья Видич, Патрис Эвра тоже… я бы не отказался от такого", — заявил Жозе.

"Не сказал бы, что ожидания в МЮ – это бремя. То, что у клуба великая история – это только плюс, а не минус. Вопрос в том, есть ли у тебя условия, чтобы продолжить успешно писать эту историю. Если нет – тогда это уже другое дело".

"Есть поколения и в тот период, когда появился Моейс, ситуация была не из простых, сложно было продолжить победный путь. В то же время – и я думаю, это еще важнее – Премьер-лига переживала изменения. Периоды доминирования одного клуба канули в Лету, АПЛ уже двигалась к тому невероятному уровню конкурентности, который есть сейчас".