Англия

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо уверен, что увольнения — неотъемлемая часть его профессии.

Сегодня в 17.00 начнется поединок между Манчестер Юнайтед и Сандерлендом. У руля Черных Котов стоит Дэвид Мойес, который в 2014 был уволен из МЮ после всего 10 месяцев работы в клубе.

"Я думаю, тренер, которого не увольняли – не тренер. Ну или, по крайней мере, его нельзя назвать хорошим тренером. Мы должны познать вкус увольнения", — уверен Моуриньо.

"Думаю, когда Мойеса увольняли из МЮ, то был просто плохой момент в карьере Дэвида. Он должен был делать то же, что и остальные – просто пережить это и двигаться дальше. Это Мойес и сделал".

Стоит отметить, что нынешний наставник Баварии Карло Анчелотти, познавший увольнение в Челси и Реале, придерживается того же мнения, что и Моуриньо.