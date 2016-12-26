Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что надежная игра в защите и полузащите принесет успех его команде.

Сегодня Манчестер Сити на выезде сыграет с Халлом. Игра начнется в 19.15 по киевскому времени.

"Важно сыграть надежно в центре поля и обороне. В играх против Арсенала и Уотфорда мы позволили сопернику создать несколько моментов. Но это не только вина защитников – наш прессинг был высоким", — заявил Гвардиола.

"У наших ворот создается по несколько моментов, но матч матчу разница. В каждой игре может случиться все, что угодно".

После 17 туров Голубая Луна занимает 3-е место в турнирной таблице.