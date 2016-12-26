Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не стал исключать, что в январе в его команде могут появиться новые футболисты.

"Зимние трансферы? Все может быть. Может это случится даже в последний день трансферного окна, но зимой очень трудно найти реальное усиление для команды. Это касается всех клубов", — сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

"Я не жду много трансферов. На данный момент я доволен нашим составом и понимаю, что зимой крайне трудно найти усиление".

"Командам очень трудно расставаться с хорошими футболистами в середине сезона", — добавил наставник Шпор.

Напомним, что летом Тоттенхэм потратил около 70 миллионов фунтов на Муссу Сиссоко, Виктора Ваньяму, Винсента Янссена и Жоржа-Кевина Нкуду.