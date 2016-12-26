Англия

Шершни и Орлы разошлись миром на Викирейдж Роуд (1:1).

Первый матч во главе Орлов не стал успешным для Биг Сэма, хотя все предпосылки для этого были. В середине первого тайма Таунсенд в центре поля издевательски разобрался с Игало и Холебасом, убежав в свободную зону ближе к воротам, после чего выдал разрезной пас в штрафную на Кабайе, который в касание поразил дальний угол. За несколько минут до перерыва Пэлас получил право на пенальти, однако Бентеке его реализовать не сумел.

Минимальное преимущество команды Аллардайса держалось до середины второго тайма, после чего Уотфрод смог отыграться. Дилэйни откровенно руками завалил Предля в своей штрафной, а Дини мощным ударом по центру реализовал пенальти. Трой забил 100-й гол в составе Шершней, став лишь пятым в их истории игроком, кому покорилась данная отметка.

Ничья стала удовлетворительным результатом для обеих сторон. Команда Маццарри возможно временно, но вернулась на 10-ю позицию, а Кристал Пэлас слегка отдалился от зоны вылета, так что дебют Биг Сэма стоит признать рабочим.

Уотфорд — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Дини, 71 (с пенальти) — Кабайе, 26

Уотфорд: Гомес — Предль, Кабул, Бритос — Янмаат (Суньига, 4)(Синклер, 85), Берами (Дини, 14), Капу, Гедиура, Холебас — Амрабат — Игало

Кристал Пэлас: Хеннесси — Келли, Данн, Дилэйни, Уорд — Кабайе, Фламини (Кэмпбелл, 81) — Таунсенд (Матч, 74), Панчеон, Заха — Бентеке

Предупреждения: Холебас, Бритос — Дилэйни, Панчеон, Бентеке, Заха

На 37-й минуте Бентеке (Кристал Пэлас) не реализовал пенальти.