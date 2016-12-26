Англия

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино руководил транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

25-летний бразилец был остановлен и задержан полицией 24 декабря, поскольку находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Сам Фирмино данный инцидент комментировать отказался.

31 декабря он предстанет перед судом, после чего сможет принять участие в поединке с Ман Сити, который состоится в тот же день.

В текущем сезоне Фирмино провел 16 матчей в АПЛ, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.