Голкипер Сандерленда Джордан Пикфорд привлек внимание Канониров.
Джордан Пикфорд, Reuters
26 декабря 2016, 17:40
По информации издания London Evening Standard, Арсенал рассматривает возможность подписания 22-летнего стража ворот Черных котов.
Контракт Пикфорда с Сандерлендом рассчитан до лета 2018 года.
Молодой англичанин в текущем сезоне сумел завоевать место в основе Черных котов, а также получил дебютный вызов в сборную Англии.
В нынешней кампании на счету Пикфорда 16 матчей в АПЛ и 3 поединка в Кубке Лиги.