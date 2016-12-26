Англия

Голкипер Сандерленда Джордан Пикфорд привлек внимание Канониров.

По информации издания London Evening Standard, Арсенал рассматривает возможность подписания 22-летнего стража ворот Черных котов.

Контракт Пикфорда с Сандерлендом рассчитан до лета 2018 года.

Молодой англичанин в текущем сезоне сумел завоевать место в основе Черных котов, а также получил дебютный вызов в сборную Англии.

В нынешней кампании на счету Пикфорда 16 матчей в АПЛ и 3 поединка в Кубке Лиги.