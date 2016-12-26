Англия

Подопечные Антонио Конте не испытали никаких проблем дома с Борнмутом, добыв легкую победу со счетом 3:0.

Исторический матч сегодня вечером был сыгран на Стэмфорд Бридж — лондонский Челси добыл свою двенадцатую кряду победу в чемпионате Англии, что является абсолютным рекордом для Синих. Команда Конте даже с дисквалифицированными Диего Костой и Нголо Канте не заметила сопротивления Борнмута, одолев Вишенок в довольно рядовом стиле.



Один из стартовых матчей Boxing Day этого сезона начался довольно спокойно — команды в целом смотрелись равно в начале поединка, хотя конечно же острее впереди смотрелись подопечные Антонио Конте. По сути, первый опасный момент у ворот польского кипера тут же стал голевым — отличный удар удался Педро, который с линии чужой штрафной мягко перебросил кипера Борнмута — 1:0. Тут же ответили гости, однако с попыткой от Джека Уилшира справился Тибо Куртуа. Среди прочих моментов первой половины можно вспомнить удар Сеска со штрафного, а также выстрел Азара рабоной, но в том эпизоде бельгиец пробивал после свистка, да и вратарь парировал мяч.



Во второй половине лондонцы не стали медлить, сходу удвоив свое преимущество. В пределах своей штрафной Фрэнсис свалил с ног Эдена Азара, после чего бельгиец уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, тем самым забив свой юбилейный, 50-й мяч за Челси! Чуть погодя опасно стреляли по воротам Боруца Виллиан и Мозес, но удар бразильца отразил вратарь, а попытка нигерийца была неточной.



Свой самый опасный момент гости реализовать не смогли — вышедший на замену Беника Афобе с позиции один на один не сумел переиграть в ближнем бою Тибо Куртуа. Пожалуй, последние минут двадцать команда Хау уже не очень-то и сопротивлялась, а в дополнительное время лондонцы и вовсе сумели довести дело до разгрома — рикошет после удара Педро существенно изменил траекторию полета мяча, который залетел точно в угол ворот гостей — 3:0.



Как итог, Челси добывает свою историческую, двенадцатую кряду победу в АПЛ, которая позволяет им и дальше единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата.



Football.ua



Челси – Борнмут 3:0

Голы: Педро, 24, 90+3, Азар, 49 (с пенальти)



Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес (Айна, 90), Фабрегас, Матич, Алонсо – Виллиан (Чалоба, 84), Педро, Азар (Батшуайи, 90+4)



Борнмут: Боруц — Фрэнсис, Стив Кук, Брэд Смит (Айб, 77), Дениэлс — Артер, Гослинг — Адам Смит, Уилшир, Серман (Станислас, 66) – Кинг (Афобе, 66)



Предупреждения: Педро – Уилшир