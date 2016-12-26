Англия

Благодаря голам Блинда, Ибрахимовича и Мхитаряна подопечные Моуриньо оказались значительно сильнее своих сегодняшних соперников.

В хорошей форме Манчестер Юнайтед подходил к домашней игре против Сандерленда. Впервые с августа удалось Красным дьяволам одержать три победы кряду в премьер-лиге и впервые с апреля 2015 манкунианцы были близки к четырем успехам подряд в элитном английском дивизионе. В свою очередь, Сандерленду удалось улучшить свое положение в прошлом туре, одолев Уотфорд на своем поле. Тем не менее, не могла не удручать общая статистика Черных котов в выездных матчах этого сезона. Из восьми гостевых встреч Сандерленд уступил в шести, не сумев отличиться в последних двух поединках.

Ожидаемо с первых минут матча удалось завладеть преимуществом хозяевам поля. Позиционно намного больше атаковали подопечные Моуриньо, но при этом первыми голевой момент создали именно гости. Ван Аанхолт здорово исполнил удар со штрафного фактически в девятку ворот, но выручил свою команду Де Хеа. Более того, у Сандерленда была еще одна возможность отличиться на контратаке, но Де Хеа парировал сначала удар от Аничебе, а затем и добивание в исполнении Борини.

Ближе к середине тайма начали извлекать момент из своих позиционных атак уже и футболисты Манчестер Юнайтед. Погба ударом с линии штрафной отправил мяч в штангу, также Поль опасно выстрелил над перекладиной с линии штрафной. При этом гол провел вовсе не самый активный игрок в составе манкунианцев. Ибрахимович получил пас на левом краю чужой штрафной, выждал паузу и отдал передачу точно под удар Блинду, который ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.

Во втором тайме Манчестер Юнайтед удавалось еще более уверенно контролировать ход матча. Два выхода один на один не реализовал Ибрахимович, тогда как у гостей фактически не было моментов отыграться. Отпраздновать успех Златану удалось с третьей попытки уже ближе к концовке матча. В ходе контратаки Юнайтед Погба передачей низом вновь вывел шведа один на один, а тот отправил игровой снаряд в дальний угол ворот. При счете 2-0 все стало окончательно ясно с результатом игры.

Правда, яркие события на этом не закончились. Команды уже на последних минутах сумели отметиться голами-шедеврами. Сначала Ибрахимович классным пасом с фланга нашел в центре чужой штрафной Мхитаряна, а тот ударом слета переправил круглого в сетку ворот, а затем уже в добавленное арбитром время Фабио Борини оказался первым на подборе у чужой штрафной, исполнив выстрел в девятку ворот Де Хеа. 3:1 — четвертая победа кряду для Манчестер Юнайтед, которая дала возможность команде Моуриньо хотя бы временно сравняться в турнирной таблице с Тоттенхэмом.

Football.ua

Манчестер Юнайтед - Сандерленд 3:1

Голы: Блинд, 39, Ибрахимович, 82, Мхитарян, 86 — Борини, 90+1

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Рохо, Блинд — Эррера (Феллаини, 84), Кэррик, Погба — Мата (Мартиаль, 74), Ибрахимович, Лингард (Мхитарян, 62)

Сандерленд: Пикфорд — Джонс, Джилободжи, Коне, Ван Анхольт — Ларссон (Хазри, 83), Ндонг (Лав, 86), Денайер, Аничебе — Дефо, Борини

Предупреждения: Блинд — Борини, Коне