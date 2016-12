Арсенал выиграл у Дроздов усилиями Оливье Жиру, который отличился на 86-й минуте. Для французского форварда это был первый матч в сезоне, когда он вышел на поле со стартовых минут.

"Отличный кросс от Озила, а я лишь старался просто закончить работу. Сегодня мы были сильнее командно, сильнее ментально. Было очень важно победить и мы показали свою силу", — начал французский форвард Канониров.

"Дома нужно побеждать, а тем более учитывая тот факт, что два последние матча у нас сложились неудачно. Мы взяли три очка в очень важной игре. Большое облегчение", — резюмировал Оливье Жиру.

Video: Olivier Giroud breaks the deadlock with a fantastic header from Özil's lofted cross. #afc pic.twitter.com/Ffp3LrWLle