Англия

Центральный защитник Эвертона Рамиро Фунес-Мори прокомментировал победу своей команды над Лестером (2:0) в 18-м туре АПЛ.

Ириски обыграли на выезде чемпиона Англии Лестер (2:0). Голы забивали Кевин Миральяс и Ромелу Лукаку.

"После поражения в дерби (0:1 от Ливерпуля) было очень неприятно, но мы должны были продолжать бороться и играть. Сегодня мы изумительно выполнили свою работу", — начал центрбэк.

"Мы сохранили ворота в неприкосновенности и забили два гола очень сильному противнику. Мы заслужили победить", — резюмировал Фунес-Мори.