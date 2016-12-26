Англия

Голкипер Вест Бромвича Бен Фостер прокомментировал поражение от Арсенала (0:1) в 18-м туре АПЛ.

"Проиграть — всегда разочарование, но держать Арсенал так долго в страхе, а затем уступить за несколько минут до конца игры — ужасно", — начал вратарь Дроздов.

"Мы знали, что приехав сюда будем защищаться, а также, что будет много работы. Ребята передо мной играли блестяще, но нужно признать, что Оливье Жиру — отличный форвард, который великолепно играет головой, забив шикарный гол".

"Впереди у нас большие матчи против Саутгемптона и Халл Сити на следующей неделе. Должны забыть об этом поражении и настраиваться на предстоящие игры", — резюмировал Бен Фостер.

После 18 туров ВБА идет девятым.