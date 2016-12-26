Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал победу команды над ВБА (1:0) в 18-м туре АПЛ.

Арсенал долго не мог взломать насыщенную оборону Дроздов, но на 86-й минуте Жиру замкнул передачу Езила, что и позволило Канонирам победить.

"Мы должны были оставаться терпеливыми против хорошо организованной обороны Вест Бромвича. Они играли очень цепко, нам следовало играть со спокойствием впереди, а также надежно сзади. Когда в таких матчах не забиваешь в начале игры, потом может появиться волнение", — начал французский менеджер Канониров.

"Мы много владели мячом, много били в створ ворот. В конце концов, нужно было придумать что-то особенное, чтобы вскрыть оборону. Езил отдал чрезвычайный кросс, а Жиру великолепно его завершил".

"Нам нужно было выиграть сегодня после двух неудач в прошлых играх", — резюмировал Арсен Венгер.

Арсенал временно вышел на третье место, обогнав Ман Сити, который свой матч против Халл Сити проводит сейчас.