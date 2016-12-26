Англия

Наставник Лестера Клаудио Раньери прокомментировал поражение от Эвертона (0:2) в 18-м туре АПЛ.

"Это был тяжелый матч, мы такую игру и ожидали. Мы контролировали игру, поединок был равным", — начал тренер Лис.

"После пропущенного гола с ассиста вратаря, мы отреагировали на мяч, но они смогли забить еще один под занавес матча. После этого мы начали нервничать и они стали контролировать игру".

"Ничего не является правильным, ничего не дается просто, нужно продолжать упорно работать и обращать внимание на детали. Лишь эти мелкие моменты тянут нас на дно. Должны реагировать как можно быстрее".

"Наш путь к улучшению ситуации — реагировать и работать. Будем стараться делать все возможное, чтобы улучшить положение".

"Мы должны держаться вместе. Наша команда хотела подарить болельщикам хороший подарок, но нам не удалось. Постараемся сделать его в дальнейших играх".

"Какой же все-таки год. Все было правильно в первые полгода, а затем все пошло не так. Мы должны бороться", — резюмировал Раньери.

После 18-ти туров Лестер идет 16-м.