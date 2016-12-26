Англия

Менеджер Челси Антонио Конте прокомментировал очередную победу команды.

Сегодня Челси обыграл Борнмут (3:0) в рамках 18-го тура Премьер-лиги. Эта победа стала для Синих 12-й кряду.

"Провели хороший матч и могли забить больше, я доволен отношением игроков. Мы играли без двух важных игроков (Канте и Косты) и сыграли хороший поединок", — начал наставник Челси.

"Первый раз мы играли без ярко выраженного центрфорварда. Мы наигрывали такой вариант на тренировках. На эту игру это был лучший вариант, но я не забыл о Батшуайи. Это молодой и очень талантливый игрок. Он адаптируется к этой лиге и в будущем я верю в него".

"Выиграть 12 матчей подряд в этом чемпионате непросто. Фантастическая серия, которую нужно и важно продолжать сейчас".

"Через 4 дня у нас еще одна сложная и важная игра. К ней нужно подойти во всеоружии. Теперь каждая команда желает нас обыграть", — резюмировал Конте.