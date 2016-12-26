Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды в поединке с Сандерлендом (3:1).

"Гол Мхитаряна? Он был прекрасен, но только жаль, что это был лишь третий забитый мяч, и данное взятие ворот не стало победным, иначе бы вошло в историю Юнайтед", — начал португалец.

"Это хорошо для Генриха, ведь он играл отлично. У Мхитаряна была травма, которая замедлила его прогресс, но теперь он вернулся и отлично провел 35 минут. Ему по силам выйти на тот уровень, который мы ожидали он него".

"Ибрахимович? Сейв Пикфорда после удара Златана чуть не разбил мне сердце. Важно, как он играет и что ведет команду за собой. Я рад за Ибрахимовича, потому что он забил удивительное количество голов как для дебютанта АПЛ".

"Первый тайм? Мы играли недостаточно интенсивно, сконцентрировано и плохо распоряжались своими моментами. Я думаю, нам слегка повезло открыть счет".

"После перерыва команда играла сильнее, хотя второй гол случился поздно. Мы сделали достаточно для того, чтобы закончить все раньше. Сандерленд постоянно пытался найти возможность, чтобы сравнять счет".

"Юнайтед набрал 12 очков в 4-х турах и это именно то, что нам нужно. Теперь нам следует сохранять стабильность", — резюмировал Моуриньо.