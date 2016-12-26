Англия

Ньюкасл не собирается вставлять палки в колеса хихонскому Спортингу, который хочет подписать Чейка Тиоте.

Sky Sports со ссылкой на The Newcastle Chronicle информирует о том, что в услугах 30-летнего ивуарийца заинтересован Спортинг Х.

Контракт опорного хавбека с Ньюкаслом истекает следующим летом и стороны не намерены продолжать сотрудничество. Впрочем, испанцы не хотят ждать до лета и желают подписать Тиоте уже зимой.

Сороки готовы предоставить полузащитнику статус свободного агента, но Спортингу нужно заплатить футболисту зарплату за оставшиеся месяцы контракта с Ньюкаслом — 450 тысяч фунтов.

В текущем сезоне Тиоте сыграл 15 минут.