Англия

Менеджер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс поделился мнением по поводу ничьей с Уотфордом (1:1).

"Мы потеряли два очка, хотя некоторые моменты внушают оптимизм, учитывая, что это была первая игра и проходила в гостях", — начал Биг Сэм.

"Считаю, что мы заслужили победу, но при этом упустили слишком много возможностей. Нужно было реализовывать пенальти и делать счет 2:0, а затем, возможно, следовало назначить еще один пенальти".

"Если мы продолжим в том же духе, то сможем начать побеждать. Я хотел, чтобы команда не пропустила, но, к сожалению, мы сделали подарок сопернику", — добавил Аллардайс.

После 18-ти туров в АПЛ в активе Пэлас 16 очков и 17-е место в турнирной таблице.