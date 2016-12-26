Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте желает, чтобы форвард команды Мичи Батшуайи доиграл нынешний сезон в своем клубе.

Летнее приобретение Синих (33 миллиона фунтов из Марселя) не часто появляется на поле. В сегодняшнем матче против Борнмута (3:0) ожидалось, что Батшуайи выйдет в стартовом составе, учитывая дисквалификацию Диего Косты, но Антонио Конте, менеджер Челси, предпочел поменять схему на игру без чистых форвардов, оставив бельгийца в запасе и выпустив его лишь на 90+4 минуте.

"Это новый футболист Челси, потому его аренда в другой клуб — поражение для клуба и прежде всего для меня", — начал Конте.

"Мы должны продолжать работать с ним каждый день, чтобы попытаться вместе улучшить его игру", — резюмировал тренер Синих.

В текущем сезоне 23-летний форвард 11 раз выходил на поле в играх АПЛ, все время со скамейки запасных. Нападающему удалось забить гол и отдать результативную передачу.