Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал выступление Оливье Жиру в матче против ВБА (1:0).

В матче 18-го тура против Дроздов (1:0) французский нападающий забил победный гол, замкнув подачу Месута Езила.

Этот матч стал для Оливье Жиру первым в сезоне в рамках АПЛ, в котором он вышел на поле с первых минут. До этого 30-летний форвард появлялся только со скамейки (десять раз).

"Это был интересный период для него. Важно было посмотреть, как он справится с этой ситуацией", — начал Венгер.

"Сегодня Оливье показал хорошую реакцию на этот период", — подытожил наставник Канониров.

В 11-ти матчах чемпионата Жиру забил четыре гола и отдал два ассиста. На счету форварда и четыре выступления в ЛЧ (два гола), а также забитый мяч в поединке Кубка Лиги.