Англия

Менеджер Вест Бромвича Тони Пьюлис прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 18-го тура против Арсенала (0:1).

Канониры смогли дожать ВБА лишь на 87-й минуте, когда Жиру головой отметился с передачи Езила.

"Трудно принять поражение, ведь футболисты так старались. Арсенал — хорошая команда, у которой было много шансов, но пропускать под занавес игры — разочарование", — начал наставник Дроздов.

"Болельщики увидели нашу командную работу. Трудно остановить одну из лучших команд Европы. Бен Фостер совершил несколько фантастических сэйвов, мы разочарованы, что остались без очков".

"Гол Жиру — физическая борьба Оливье с Гаретом Маколи. Если бы наш защитник сделал два шага вперед, он бы заблокировал форварда оппонента. Гарет сказал, что француз дернул его за футболку, я не уверен было ли так", — резюмировал Тони Пьюлис.

После 18-ти туров ВБА идет девятым.