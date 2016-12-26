Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни может пропустить поединок следующего тура АПЛ с Речниками.

"Сможет ли Руни сыграть с Боро? Я надеюсь на это. Мне хотелось бы на него рассчитывать, ведь он был нужным игроком, но сейчас есть сомнения по его готовности. Нужно посмотреть на состояние Уэйна", — начал менеджер Юнайтед Жозе Моуриньо.

"Руни на вчерашней тренировке почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому все сошлись на мнении, что для него лучше не выходить на поле в сегодняшней встрече", — добавил португалец.

В текущем сезоне Руни провел 14 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.