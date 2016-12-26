Англия

Поединок против Борнмута (1:0) стал для полузащитника Арсенала Месута Езила 100-м в чемпионате Англии.

Канониры на своем поле дожали Вест Бромвич, а единственный гол в игре забил Оливье Жиру с подачи Месута Езила.

Для 28-летнего немца этот матч стал сотым в Премьер-Лиге. Голевая же передача — 36-я для атакующего хавбека в чемпионате.

Примечательно, что в первых ста играх больше ассистов отдал лишь один футболист — Эрик Кантона, выступавший за Ман Юнайтед.

Напомним, что Езил перебрался в Арсенал летом 2013-го из Реала за 47 миллионов евро.