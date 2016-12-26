Англия

Менеджер Суонси Боб Брэдли прокомментировал поражение своей команды в поединке с Вест Хэмом (1:4).

"Мы являемся худшим врагом для самих себя. Когда обстоятельства складываются не в нашу пользу, мы теряемся", — начал американский наставник Лебедей.

"В последнее время дома команда выглядела неплохо, но сегодня мы не можем быть довольны собой".

"С самого начала я знал, в какой ситуации находится команда и готов был отдать все силы. Сейчас ничего не изменилось — я буду бороться как сумасшедший, чтобы пытаться исправить ситуацию".

"Мое будущее находится в моих руках. Мне нечем оправдываться после подобных матчей, но я готов бросить вызов себе и игрокам", — добавил Брэдли.

Под руководством Брэдли Суонси проиграл 7 раз в 11-ти встречах и на данный момент делит с Халл Сити последнюю строчку в турнирной таблице.