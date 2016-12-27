Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп не считает продажу Джо Аллена в Сток Сити плохим решением.

Завтра Гончары приедут на Анфилд, чтобы сыграть матч 18-го тура против Ливерпуля. Хавбек гостевой команды Джо Аллен будет играть против своей экс-команды.

Этим летом Ливерпуль продал 26-летнего валлийца в Сток за 15,5 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник заиграл с новым вдохновением забил пять голов и отдал три результативные передачи в 16-ти матчах.

"Скучаем ли мы за Алленом? Да, он приятный парень, невероятно сильный игрок, но решение о его продаже было простым", — начал тренер Красных Юрген Клопп.

"Так в жизни бывает. У вас не может быть всего и сразу. Не уверен, что Джо смог бы так себя раскрыть в нашей команде. Вопрос не в его игровых характеристиках, дело в модели и построениях на игры", — резюмировал Клопп.