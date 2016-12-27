Англия

Менеджер Эвертона Рональд Куман прокомментировал выездную победу в 18-м туре АПЛ над Лестером (2:0).

"Мы знаем, что играть с Лестером на выезде — очень непростая задача. Наша команда провела хороший матч", — начал голландский наставник Ирисок.

"Мы доминировали с начала игры, но наше владение мячом было далеко не лучшим. После того, как мы начали побеждать 1:0, этот компонент стал лучше. Вы можете увидеть разницу. Дело в уверенности. После забитого мяча мы стали более уверенными в себе. Они не создавали опасности у наших ворот, у нас были лучше шансы, чтобы забить".

"Нужно было убить игру. Наконец-то мы сделали это, усилиями Ромелу. Команда показала хорошую производительность. Мы боролись и защищались хорошо, были очень опасными на контратаках. Также очень важно, что мы сыграли на ноль", — резюмировал тренер Эвертона.

После 18-ти туров Ириски идут седьмыми.