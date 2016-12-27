Англия

Левый защитник Бен Чилвелл прокомментировал поражение своей команды от Эвертона (0:2), а также свой дебют в АПЛ.

Чилвелл появился в стартовом составе на матч против Эвертона (0:2). Это первый матч для 20-летнего футболиста в АПЛ.

"Это был трудный матч. 0:2 — не то, чего мы хотели. Лично я сыграл хорошо, если бы мы выиграли или сыграли вничью было бы гораздо лучше. Результат — разочарование", — начал Чилвелл.

"Я ждал момента своего дебюта. Нужно было показать, что я готов играть на этом уровне".

"Я знал, что Эвертон будет пытаться давить с моего фланга. Лукаку смещался ближе ко мне со стартовым свистком. Было бы глупо для них, если бы они не попытались давить через фланг, на котором играет дебютант. Я же наслаждался вызовом против хороших игроков".

"Во втором тайме против Стока (2:2) мы показали нашу игру образца прошлого сезона. Лишь с результатом не получилось. Мы потеряли удачу. Тем не менее, мы говорили в раздевалке командой и решили, что будем бороться и продолжать работать", — резюмировал левый бэк Лестера.