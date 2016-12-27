Англия

Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес прокомментировал поражение команды в 18-м туре АПЛ от Ман Юнайтед (1:3).

"Даже при 0:1 у нас были неплохие шансы что-то получить из этой игры. Потом мы подарили сопернику второй гол, а в моменте с третьим мячом нам забивали из вне игры", — начал Мойес.

"Если бы счет был 0:1 до 80-й минуты, мы бы заставили их понервничать. Тем не менее, у нас не получилось".

"Будем пытаться оживляться изнутри. Эта не та ситуация, в которой я обычно бывал, но некоторые футболисты уже были. Надеюсь, мы сможем найти выход из ситуации", — резюмировал наставник Черных Котов.

Сандерленд идет 18-м, набрав 14 очков.