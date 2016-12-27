Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте остался доволен победой команды над Борнмутом (3:0) в 18-м туре АПЛ.

"Это было нелегко. Нам противостоял очень сильный соперник. Они активно прерывали подключения наших игроков и, кажется, впервые использовали схему с тремя защитниками, чтобы адаптироваться к нашей тактике игры. Мы должны быть готовы к подобным изменениям", — начал тренер Синих.

"Был крайне сложный матч. Я очень рад, что нам удалось одержать 12-ю победу подряд, и мои игроки заслуживают этого. Они демонстрируют предельную сосредоточенность и концентрацию, великолепное отношение к делу и профессионализм. Кроме того, сегодня в матче смогли сыграть представители Академии Чалоба и Эйна, что очень важно для клуба".

В отсутствие Диего Косты Конте доверил место на острие атаки Эдену Азару.

"До прихода в Челси я сталкивался с ним только в качестве соперника в играх национальных сборных. Я много раз наблюдал за его игрой по телевидению и не удивлен. У него невероятный талант. Самое важное, что он использует свой талант в первую очередь на благо команды".

"Я с удовольствием наблюдаю за его фантастической работой с мячом и, что важно, без мяча. Надеюсь, он не прекратит совершенствовать свою игру".

"Эден, Педро и Виллиан провели великолепный матч. После игры с Кристал Пэлас я говорил, что у нас есть неделя на поиск верного решения для первой игры в сезоне без Диего и Канте".

"После недели работы я выбрал вариант с Эденом на позиции форварда. Я в высшей степени доволен игрой этих футболистов".

В таком составе Мичи Батшуайи остался на скамье запасных.

"Я хотел выпустить его на поле, но это получилось сделать лишь в самой концовке. Нам с ним необходимо продолжать каждодневную работу для дальнейшего роста, чтобы достичь оптимальной формы, в которой он сможет помочь команде. Он нужен нам".

Рекордная для клуба 12-я победа подряд была добыта в отсутствие Диего Косты и Канте, что дает Конте отдельный повод для радости.

"Мы показали многим, что не собираемся терять очки в отсутствие двух ключевых игроков команды. Я могу рассчитывать на каждого футболиста в своем составе".

"Мы заработали 36 очков в 12 матчах и находимся в великолепном положении. Сам факт рекорда не будет иметь никакого значения, если это не приведет к победе в чемпионате, тем не менее все мы гордимся стать частью этого потрясающего достижения. Мы продолжаем работу и хотим сделать ее до конца. Сейчас нас ожидает матч со Сток Сити, и это будет очень нелегко", — резюмировал итальянский тренер.