Англия

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре поделился эмоциями после победы над Халл Сити (3:0) в 18-м туре АПЛ.

"Забивать с пенальти никогда не бывает просто. Но днем ранее мы праздновали с детьми день рождения, и мой сын заявил, что я обязательно забью гол! Конечно, я рад, что его предсказание сбылось", — заявил Туре.

"Я всегда с удовольствием принимаю участие в матчах и стараюсь делать всё для нашей победы, использовать любую возможность".

"Начало матча было трудным: Халл хорошо играл. Но мы сломили оборону соперника и выиграли матч – это самое главное! Мы все очень довольны результатом", — резюмировал центрхав Сити.

После 18-ти туров Сити отстает на семь очков от Челси.