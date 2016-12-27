Сити на выезде дожали Тигров. В первом тайме менеджер Горожан Пеп Гвардиола провел одну внеплановую замену. Джон Стоунз был вынужден покинуть поле на 18-й минуте поединка.

"Стоунз сильно ушиб колено и не мог бегать, поэтому мы приняли решение заменить защитника. Серьёзного повреждения у игрока нет", — заявил Гвардиола.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 21 матч.