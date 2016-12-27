Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние центрбэка Джона Стоунза, который в матче против Халл Сити (3:0) получил травму.
джон стоунз и пеп гвардиола, twitter
27 декабря 2016, 07:22
Сити на выезде дожали Тигров. В первом тайме менеджер Горожан Пеп Гвардиола провел одну внеплановую замену. Джон Стоунз был вынужден покинуть поле на 18-й минуте поединка.
"Стоунз сильно ушиб колено и не мог бегать, поэтому мы приняли решение заменить защитника. Серьёзного повреждения у игрока нет", — заявил Гвардиола.
В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 21 матч.