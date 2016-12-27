Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в 18-м туре АПЛ над Халлом (3:0).

"Мы хорошо сыграли во втором тайме, за исключением 10-15 минут, но в первом, кажется, совсем забыли о том, что существуют ворота соперника", — начал наставник Горожан.

"Во втором тайме Стерлинг и другие форварды чаще оказывались в штрафной, и, конечно, после нашего первого гола играть было легче".

"Три победы подряд – это хороший результат, но его недостаточно, потому что мы имеем дело с сильными соперниками Премьер-лиги. Теперь восстановим силы и начнём подготовку к поездке на Анфилд".

Гвардиола также поделился впечатлениями о своём первом рождественском матче:

"Это особенный день, и атмосфера была особенной. Праздничный матч для болельщиков — хорошая традиция, в которой я надеюсь поучаствовать", — резюмировал тренер Сити.