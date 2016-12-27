Англия

Центральный защитник Арсенала Лоран Косельни прокомментировал победу над ВБА (1:0) в 18-м туре АПЛ.

Канониры проиграли Эвертону и Ман Сити и опустились на четвертое место, увеличив разрыв от Челси до девять очков.

"Уверенность возвращается при победах. Самое главное сейчас — продолжать выигрывать. Надеюсь, мы сможем закончить на первом месте", — начал Косельни.

"Мы проиграли первый матч сезона (Ливерпулю 3:4), а потом вернулись с хорошей серией и большим количеством побед. На прошлой неделе мы уступили в двух играх, потому надо было вернуться на победный лад".

"Мы сохраняли спокойствие ведь знаем, что всегда можем найти решение против таких команд как ВБА хоть в начале игры, хоть в конце ее. На этот раз гол был забит в конце матча".

Жиру провел первый матч в нынешнем чемпионате со стартовых минут.

"Оливье оставался сконцентрированным. У нас не 11 или 18 футболистов, а 25. Все игроки команды очень важны для нас. Они могут быть нужны, когда кто-то другой получает травму или дисквалификацию. Каждый должен быть готов сражаться за клуб".

"Жиру начал в старте и выложился по максимуму для победы. Он боролся и это здорово, что ему удалось забить победный мяч", — резюмировал капитан Арсенала.