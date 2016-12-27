Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян поделился мнением по поводу своих выступлений в матче с Сандерлендом (3:1).

27-летний армянин отметился эффектным забитым мячом, который стал третьим в поединке.

"Это был мой лучший гол в карьере. Я был очень взволновал. Первое, что я сделал, — посмотрел на помощника и когда увидел, что нет офсайда, то начал праздновать", — заявил Мхитарян.

"Сначала я думал, что мяч будет впереди меня, но потом понял, что он находится сзади. Единственное, что я мог сделать в той ситуации — ударить именно таким образом и мне это удалось", — добавил хавбек.

В текущем сезоне на счету Мхитаряна 8 матчей в АПЛ и 2 забитых мяча.