Менеджер Халл Сити Майк Филан прокомментировал поражение своей команды в поединке с Манчестер Сити (0:3).
Майк Филан, AFP
27 декабря 2016, 10:51
"Ошибка Робертсона? В некотором смысле это был момент безумия. Он молод и является будущим клуба, но впереди Эндрю ждет нелегкий путь. Ему нужно сконцентрироваться и принимать правильные решения", — начал наставник Тигров.
"Сегодня Робертсон играл потрясающе, но иногда нужно усвоить жестокие уроки. Я не собираюсь его отчитывать, потому что у него потрясающая перспектива".
"Команда очень старалась. Мы сделали даже больше, чем нужно, но были наказаны высококлассными исполнителями за элементарные ошибки и отсутствие концентрации", — добавил Филан.
После 18-ти туров в активе Халл Сити 12 очков и последняя строчка.