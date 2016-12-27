Англия

Менеджер Халл Сити Майк Филан прокомментировал поражение своей команды в поединке с Манчестер Сити (0:3).

"Ошибка Робертсона? В некотором смысле это был момент безумия. Он молод и является будущим клуба, но впереди Эндрю ждет нелегкий путь. Ему нужно сконцентрироваться и принимать правильные решения", — начал наставник Тигров.

"Сегодня Робертсон играл потрясающе, но иногда нужно усвоить жестокие уроки. Я не собираюсь его отчитывать, потому что у него потрясающая перспектива".

"Команда очень старалась. Мы сделали даже больше, чем нужно, но были наказаны высококлассными исполнителями за элементарные ошибки и отсутствие концентрации", — добавил Филан.

После 18-ти туров в активе Халл Сити 12 очков и последняя строчка.