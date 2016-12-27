Англия

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип, скорее всего, пропустит грядущий поединок с Гончарами в рамках АПЛ.

Напомним, что 25-летний камерунец пропустил две предыдущих встречи из-за повреждения голеностопа.

"Я недавно разговаривал с Жоэлем, и он был очень позитивным. Но Матип не тренировался несколько дней, так что до тех пор, пока у нас есть регулярно тренирующиеся игроки, мы будем выбирать их", — прокомментировал ситуацию менеджер Красных Юрген Клопп.

В текущем сезоне на счету Матипа 12 матчей в АПЛ и 1 забитый мяч.

Матч между Ливерпулем и Сток Сити состоится сегодня, в 19:15 по киевскому времени.