Англия

Полузащитник Челси Чарли Мусонда попал в сферу интересов Волков.

По данным издания Sky Sports, Рома видит в 20-летнем хавбеке замену для вингера Мохамеда Салаха, который отправится на Кубок африканских наций.

Сообщается, римский клуб постарается арендовать Мусонду в ближайшее трансферное окно.

В первой половине сезона молодой бельгиец выступал на правах аренды в Бетисе, но сейчас вернулся в Челси и тренируется с первой командой.

На счету Мусонды 8 матчей в Примере, но только 1 в стартовом составе.