Полузащитник Челси Чарли Мусонда попал в сферу интересов Волков.
Чарли Мусонда, AFP
27 декабря 2016, 11:59
По данным издания Sky Sports, Рома видит в 20-летнем хавбеке замену для вингера Мохамеда Салаха, который отправится на Кубок африканских наций.
Сообщается, римский клуб постарается арендовать Мусонду в ближайшее трансферное окно.
В первой половине сезона молодой бельгиец выступал на правах аренды в Бетисе, но сейчас вернулся в Челси и тренируется с первой командой.
На счету Мусонды 8 матчей в Примере, но только 1 в стартовом составе.