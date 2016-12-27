Англия

Полузащитник Вест Бромвича Каллум Макманаман в зимнее трансферное окно покинет команду.

Арендное соглашение 25-летнего вингера с Шеффилд Уэнсдей будет рассчитано до конца сезона, передает издание Sky Sports.

Стороны уже договорились о трансфере Макманама и он успешно прошел медицинское обследование в новой команде.

Переход официально состоится 1 января, когда откроется трансферное окно.

В текущем сезоне Макманаман ни разу не выходил на поле в составе первой команды Дроздов, проведя 6 поединков (1 гол) за Вест Бром U-23.