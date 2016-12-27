Англия

Полузащитник лондонского Челси Эден Азар поделился своими эмоциями после домашнего матча АПЛ против Борнмута (3:0).

Стоит отметить, что на 49-й минуте отчетной игры 25-летний атакующий хавбек Синих отметился результативным ударом с пенальти, чем помог команде Антонио Конте одержать рекордную 12-ю викторию в чемпионате кряду.

"Все хорошо — результат, игра команды. Все футболисты полностью выкладывались на протяжении 90 минут, поэтому мы счастливы. Лидируем в таблице к Рождеству, это важно для фанатов, и мы выиграли этот матч для них", — заявил Азар в интервью официальному клубному сайту.

"У нас были разные варианты в атаке. Знаем, что Диего Коста — лучший бомбардир АПЛ, но нам нужно было кем-то его заменить, и мы это сделали. Педро, я и Виллиан можем забивать мячи, а также на скамейке запасных есть Батшуайи, поэтому у нас есть множество вариантов. Мы отлично справились».

"Впереди еще 4 месяца футбола в текущем сезоне. Но, конечно, мы хотим быть на вершине, хотим выигрывать трофеи. Прошлый сезон получился сложным, и мы хотим выступить лучше".