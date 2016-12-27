Англия

Ливерпуль легко разобрался со Сток Сити

Гончары первыми вышли вперед уже в дебюте встречи, однако это не помешало команде Клоппа уверенно переиграть гостей, причем добыв разгромную победу (4:1).

Старридж забил на той же минуте, на которой вышел на поле. liverpoolfc.com

Нынешний Boxing Day продолжает быть довольно предсказуемым. После побед всех фаворитов, в нынешнем туре триумфально свой матч завершили еще и подопечные Юргена Клоппа.



Мерсисайдцы на протяжении всего поединка доминировали, заставив соперника все время играть на отбой. Гончарам не помог даже их дерзкий старт игры, в котором они довольно быстро вышли вперед, а затем чуть и не удвоили преимущество. Слева навесил Эрик Питерс, а ирландец Джонатан Уолтерс головой пробил точно в ближний угол. Хоть Миньоле и задел мяч рукой, но выручить свою команду бельгийцу не удалось. Чуть погодя у гостей был еще один серьезный шанс, который и стал последний по-настоящему стоящим моментов со стороны команды Хьюза — с хорошей позиции бил Джо Аллен, но его попытку отразил ногой Миньоле.



Ливерпуль не стал откладывать дело своих мячей в далекий ящик, по ходу первой половины не только сравняв счет, но и выйдя вперед. Первым звоночком для гостей стал шанс Фирмино, когда тот с близкого расстояния расстреливал ворота Гранта, но в том эпизоде мяч с линии ворот вынес Питер Крауч. За десять минут до перерыва хозяева счет сравняли: Адам Лаллана подхватил отскочивший от Джонсона мяч и с острого угла нашел щель между кипером и ближней стойкой — 1:1. А за минуту до окончания основного времени тайма мерсисайдцы вышли вперед — отличный удар удался Роберто Фирмино, после чего сфера влетела в сетку ворот Гранта, предварительно ударившись в обе штанги ворот Сток Сити.



Во второй половине команда Марка Хьюза совершенно никак не сопротивлялась, что привело к дальнейшим мячам мерсисайдцев. Пожалуй, стало все ясным в этой встрече после автогола от Имбула, когда игрок Гончаров после прострела Ориги срезал мяч в сетку собственных ворот. А добил гостей вышедший на замену Даниэль Старридж, который забил на той же минуте, на которой вышел на поле — англичанин совершил перехват после неудачной передачи назад Шоукросса, легко обошел кипера и вкатил круглого в сетку пустых ворот Гранта — 4:1.



Как итог, Ливерпуль возвращает себе вторую позицию — эта победа позволила команде Клоппа обойти Манчестер Сити. От лидирующего Челси мерсисайдцы отстают в шесть очков.



Football.ua



Ливерпуль – Сток Сити 4:1

Голы: Лаллана, 35, Фирмино, 44, Имбула, 59 (в свои ворота), Старридж, 70 – Уолтерс, 12



Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Клаван, Ловрен, Милнер – Лаллана (Джан, 69), Хендерсон, Вейналдум – Мане, Ориги (Старридж, 70), Фирмино (Морено, 79)



Сток Сити: Грант – Джонсон, Шоукросс, Инди, Питерс – Уилан (Собхи, 66), Имбула – Уолтерс, Аллен, Диуф (Афеллай, 75) – Крауч (Бони, 84)



Предупреждение: Аллен