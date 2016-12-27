Англия

Нападающий английского Сандерленда Джермейн Дефо не сменит клубную прописку в январе.

Стоит отметить, что 34-летний форвард выступает за Черных котов с января 2015 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2019 года.

Сообщается, что в подписании Дефо заинтересован Сэм Аллардайс, который накануне возглавил Кристал Пэлас.

В прошлом сезоне именно экс-наставник сборной Англии тренировал Черных котов, поэтому ему хорошо известны способности лидера атак Сандерленда.

Однако и руководство, и тренерский штаб Черных котов дали ясно понять, что Дефо не покинет команду в январе.

В текущем сезоне экс-форвард Тоттенхэма отыграл за Сандерленд во всех турнирах 19 матчей, отметившись 8 голами и 2 ассистами.