Англия

Лебеди решили расстаться с американским наставником Бобом Брэдли.

Об этом решении сообщает пресс-служба Суонси.

Вчера валлийцы уступили дома Вест Хэму (1:4) и это стало последней каплей для менеджмента клуба.

Напомним, что Брэдли заменил 3 октября Франческо Гвидолина, но улучшить игру команды так и не смог.

Суонси сейчас занимает предпоследнее место в АПЛ, имея в своем активе лишь 12 очков.

Пока менеджмент будет искать нового тренера, работать с командой будут Пол Уильямс и Алан Кертис, которые трудятся в тренерском штабе.