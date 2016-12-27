Англия

Валлийский специалист Райан Гиггз может вскоре принять Суонси.

Сегодня Лебеди, занимающие предпоследнее место в АПЛ, расстались с Бобом Брэдли.

Английские СМИ пишут, что именно Райан является главным претендентом на вакантную длжность. Он опережает таких специалистов, как Алан Пардью и Криса Коулмэна.

Гиггз в прошлом сезоне трудился в штабе Луи ван Гаала в МЮ, но, после прихода в клуб Жозе Моуриньо, валлиец покинул Олд Траффорд.

Уже ходили слухи, что валлиец сменит осенью Франческо Гвидолина, но на его место пришел именно Брэдли.