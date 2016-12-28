Англия

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп дал комментарий после матча против Сток Сити (4:1).

Красные разгромили соперника и продолжили оставаться на втором месте в чемпионате, уступая Челси.

"Начало матча было сложным, ведь Сток высоко прессинговал, особенно с двумя форвардами. Мы были нетерпеливы", — цитирует Клоппа BBC.

"Крауч и Аллен проделали отличную работу. Было сложно играть, когда у Стока был мяч".

"В перерыве мы настроились, забили третий гол, а затем Старридж закрыл матч. Это было очень важно".

"С нетерпением жду игру против Ман Сити, уважаю эту команду, но лучшая новость для нас – сегодняшняя победа", — отметил немец.