Наставник Ливерпуля Юрген Клопп дал комментарий после матча против Сток Сити (4:1).
ФК Ливерпуль
28 декабря 2016, 00:23
Красные разгромили соперника и продолжили оставаться на втором месте в чемпионате, уступая Челси.
"Начало матча было сложным, ведь Сток высоко прессинговал, особенно с двумя форвардами. Мы были нетерпеливы", — цитирует Клоппа BBC.
"Крауч и Аллен проделали отличную работу. Было сложно играть, когда у Стока был мяч".
"В перерыве мы настроились, забили третий гол, а затем Старридж закрыл матч. Это было очень важно".
"С нетерпением жду игру против Ман Сити, уважаю эту команду, но лучшая новость для нас – сегодняшняя победа", — отметил немец.