Англия

В домашнем матче АПЛ против Сток Сити (4:1) Ливерпуль повторил клубное достижение.

Стоит отметить, что гол, который на 71-й минуте отчетной встречи забил форвард Красных Даниэль Старридж, стал для мерсисайдцев 100-м в АПЛ под руководством Юргена Клоппа.

Для этого немецкому специалисту понадобилось всего 48 матчей.

Таким образом Клопп повторил достижение шотландского специалиста Кенни Далглиша, который дважды в своей тренерской карьере возглавлял Ливерпуль (1985-1991; 2011-2012).