Англия

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье попал в сферу интересов английского Челси.

Напомним, что ранее заинтересованность в услугах 20-летнего центрхава приписывали и другим грандам АПЛ — Манчестер Юнайтед, Ливерпулю и Тоттенхэму.

По информации французского издания France Football, Челси хочет переманить Кессье в январе, поэтому уже сделал Аталанте официальное предложение по его продаже в размере 25 млн евро.

В то же время отмечается, что в борьбе за ивуарийца лондонцам придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны туринского Ювентуса и все того же МЮ.

В текущем сезоне Кессье отыграл за Аталанту во всех турнирах 17 матчей, отметившись 7 голами и 2 ассистами.