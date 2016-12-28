Англия

Нападающий французской Тулузы и сборной Дании Мартин Брайтвейт попал в сферу интересов английского Вест Хэма.

Стоит отметить, что 25-летний форвард защищает цвета Фиалок с лета 2013 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2019 года.

По информации RMC, Вест Хэм предлагал за трансфер Брайтвейта 10 млн евро, однако Тулуза отказалась расставаться со своим капитаном.

Предполагается, что у датчанина есть устная договоренность с руководством клуба о том, что оно позволит ему покинуть команду по окончанию текущего сезона.

В нынешней кампании Брайтвейт отыграл за Тулузу во всех турнирах 17 матчей, отметившись 8 голами и 3 ассистами.