Англия

Первый американский тренер в истории АПЛ проработал на своем посту всего 85 дней. Суонси расстался с Бобом Брэдли в разгар самого ответственного отрезка сезона, лишь подтвердив догадки о том, что в клубе забыли о стратегическом мышлении, все чаще доверяясь инстинктам и символизму.

В июле уходящего года американский консорциум во главе с Джейсоном Левином и Стивом Капланом приобрел 68% акций Суонси, а в конце октября клуб назначил исполнительным директором еще одного американца – Криса Перлмана, который должен был взять ответственность за все важные аспекты жизни клуба и докладывать о них непосредственно своим американским боссам. Американизация валлийского участника АПЛ шла полным ходом, но людей со "звездно-полосатыми" корнями в клубе его новым владельцам показалось мало и еще тогда, в октябре, в Суонси появился еще и американский тренер. Боб Брэдли – один из лучших американских тренеров в истории, уступающий по авторитету у себя на родине, пожалуй, лишь Брюсу Арене, и его назначение руководителям Суонси показалось очень удачным решением. Настолько удачным, что предшественника Брэдли – итальянца Франческо Гвидолина выперли из команды при первой же удачной возможности, причем переговоры с американским наставником начались задолго до того, как Гвидолина уведомили о неизбежном прощании.

Некрасивый поступок с переговорами за спиной у действующего тренера не смутил Левина и Каплана, зато назначение Брэдли показалось им весьма символичным. Еще бы, первый американец в АПЛ, назначенный американскими бизнесменами, да еще и тренирующий команду, выступающую на стадионе с таким американским названием – Либерти Стэдиум! "Ну, разве что-то могло пойти не так?", — мысленно уверяли себя владельцы. При этом, наверное, даже не задумываясь о том, что карьера их нового тренера в последние годы явно катилась по наклонной, а последние записи в "трудовой книжке" совершенно не соответствовали уровню вызовов, которые бросает новому тренеру Английская Премьер-лига. Сборная Египта, норвежский Стабек и французский Гавр… кто-то удивился, что у Брэдли после работы в столь скромных командах и скромных турнирах не получилось сходу дать результат в самой напряженной, интенсивной и конкурентоспособной лиге мира?

Пожалуй, только американские владельцы были удивлены, причем настолько, что не позволили своему ставленнику проработать с Суонси и трех полных месяцев, отправив в отставку в разгар рождественско-новогоднего календарного безумия. Потому что больше символизма американцы в спорте любят лишь статистику, а статистика Боба Брэдли на новом месте работы была удручающей: 7 поражений, 2 ничьи и всего 2 победы в 11-ти матчах. Причем по количеству пропущенных голов за этот отрезок Лебеди уверенно "лидировали", позволив соперникам расписаться на сетке своих ворот 28 раз. Тут уж было не до символизма. Хотя оный все же можно разыскать в том, что Брэдли лишился своей работы так же стремительно, как и его предшественник Гвидолин, чье место он занял, мягко говоря, не очень красиво, а теперь лично "побывал в его шкуре".

Итальянец может испытать чувство личной вендетты, которую организовала для него футбольная судьба, вот только болельщикам Суонси сейчас не до поиска высшей справедливости – они не могут понять, каким образом их клуб так стремительно превратился из одного из самых расчетливых в лиге в сборище паникеров. Как так вышло, что меньше, чем за год Лебеди сменили имидж клуба, где каждое решение принимается взвешенно и продуманно, на славу "плывущих по течению"? Не так давно на Либерти Стэдиум потешались над своими злейшими врагами из Кардиффа, где "правит" одиозный владелец Винсент Тан, для которого смена клубных цветов оказалась куда более важным решением, чем поиск нормального менеджера для удержания команды в АПЛ. Но сейчас и в самом Суонси к власти пришли люди, которые принимают решения, далеко не всегда руководствуясь футбольными факторами, и их деятельность вполне может завершиться с тем же "успехом", что и соседская. Болельщики Лебедей наверняка соскучились по дерби Уэльса, но вряд ли они хотели его возвращения такой ценой.

А ведь понижение в классе для Суонси вполне реально. Не только потому, что команда после не самой удачной (мягко говоря) летней трансферной кампании обладает одним из самых слабых составов в АПЛ и не только потому, что в разгар самой ответственной части сезона Лебеди затеяли смену тренера. Главная причина может крыться в том, что владельцы клуба и его менеджмент, судя по всему, так и не собираются делать выводы из собственных ошибок. Если верить букмекерам и их котировкам, то главным претендентом на ставший вакантным пост главного тренера Лебедей является Райан Гиггз. Безусловно, легендарный футболист и харизматичная личность, но знаем ли мы его как тренера? Знает ли сам Райан, что такое борьба за выживание? Потенциальное назначение Гиггза может стать очередным доказательством того, что на Либерти Стэдиум потеряли рабочую хватку и слишком увлеклись символизмом. Снова назначают "своего" тренера, меняя лишь национальность с американской на валлийскую. А надо назначать тренера, который может помочь и хотя бы представляет, как это сделать.